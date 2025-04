“Partinico come Gomorra”, il sindaco Rao lancia sos contro mostri e violenze

“In assenza di un supporto deciso, definitivo e puntuale delle istituzioni sovracomunali, noi saremo costretti a fare nuove conte e aggiornare il libro delle mostruosità. A dovere ammettere che Partinico, la nostra città, è una Gomorra in cui la violenza pare essere il mezzo prediletto per manifestarsi”. Lo afferma il sindaco di Partinico, Pietro Rao, dopo la drammatica vicenda di una bambina abusata da un amico di famiglia. Un atto di tragica violenza, il secondo in una decina di giorni se si considera anche la morte di un uomo di 45 anni, morto a seguito del pestaggio di cui è stata vittima dopo essere intervenuto in difesa del figlio. “Siamo davanti all’ennesimo dramma, l’ennesima giovane vita distrutta – prosegue il primo cittadino del Comune del Palermitano – per mano di un balordo che va punito senza il beneficio della riabilitazione. Possa adesso la giustizia colmare, per quanto impossibile, la vita distrutta di una giovane bambina e punire in maniera esemplare, e senza sconti, una belva che non merita attenuanti”. L’appello “va ancora al prefetto, bisogna fare e bene perché qui a Partinico, si è persa ogni forma di autocontrollo. A Partinico i mali peggiori dell’uomo riescono a trovare terreno fertile per proliferare. Resto attonito innanzi alla brutalità di nuove, dolorosissime, pagine di cronaca che feriscono, offendono, dilaniano le coscienze di chi è perbene, di quella città che in silenzio continua una guerra quotidiana contro questo oblio della ragione”.