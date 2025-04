Caltanissetta. Attiva al Comune la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Legge Guglielmo Minervini”

Proposta di legge di iniziativa popolare (Legge Guglielmo Minervini) per introdurre una quota minima di rappresentanza di giovani dai 18 ai 35 anni nelle istituzioni politiche

È attiva anche presso il Comune di Caltanissetta la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Legge Guglielmo Minervini – Quote Generazionali in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni”.

L’iniziativa mira a garantire una rappresentanza equilibrata delle varie fasce d’età nelle istituzioni politiche del Paese, con particolare attenzione ai cittadini più giovani. Un vero e proprio sistema di quote generazionali da introdurre in occasione delle elezioni, utile a favorire un ricambio delle classi politiche e a incentivare la partecipazione giovanile alla vita democratica.

Nella relativa definizione di “Giovani” rientra la popolazione compresa fra i 18 e i 35 anni, la cui presenza dovrebbe essere espressa attraverso le seguenti percentuali minime di candidati: almeno il 20% di giovani per Camera dei deputati e Parlamento, almeno il 15% per quanto riguarda le liste regionali e almeno il 10% per le elezioni comunali (Clicca qui per ulteriori dettagli).

La proposta prevede anche l’istituzione di un Comitato Nazionale per la Parità Generazionale presso il Ministero dell’Interno, con il compito di fornire un report annuale e monitorare l’applicazione delle quote generazionali.

La proposta di legge di iniziativa popolare necessita di 50.000 firme per raggiungere il quorum.

Si può firmare tramite le seguenti modalità:

• ONLINE: Accedendo tramite SPID o CIE alla relativa pagina del sito web del Ministero della Giustizia: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open

• IN PRESENZA: Recandosi all’URP comunale di Caltanissetta sito in Corso Umberto I n° 132, nei locali adiacenti all’ingresso principale del Palazzo Municipale.

L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle 09:00 alle 12:00 e di pomeriggio, esclusivamente nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 15:30 alle 17:00.