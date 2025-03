Valorizzazione di Gela: importante confronto all’Assessorato Regionale al Turismo

Si è svolto oggi un importante incontro presso l’Assessorato Regionale al Turismo, che ha visto la partecipazione dell’Assessore al Turismo e ai Beni Archeologici del Comune, Romina Morselli, dell’on. Nuccio Di Paola e dell’Assessore Regionale al Turismo, Elvira Amata.

L’incontro rappresenta un passo decisivo nel percorso di dialogo avviato con i dipartimenti regionali competenti per la valorizzazione del territorio gelese. Dopo il recente confronto sui Beni Culturali, oggi il focus si è spostato sul turismo, completando così una strategia integrata volta a promuovere il ricco patrimonio storico, archeologico e naturalistico della città.

Durante il colloquio con l’Assessore Amata, sono state esposte le esigenze del territorio, con particolare attenzione all’imminente apertura di musei e siti archeologici, che rappresentano un’occasione straordinaria per il rilancio culturale e turistico della città.

Sul tavolo regionale è stata posta la necessità di avviare una campagna di promozione turistica per aumentare la visibilità di Gela nei circuiti regionali e nazionali. Un’attenzione speciale è stata dedicata al mare di Gela, la cui qualità è significativamente migliorata negli ultimi anni, rendendo la città una destinazione sempre più attrattiva.

Durante l’incontro, è stata sottolineata la necessità di un maggiore supporto istituzionale affinché Gela possa consolidare il suo ruolo di città d’arte e di mare. L’Assessore Regionale Elvira Amata ha espresso piena disponibilità ad accogliere le istanze presentate, manifestando l’impegno della Regione a sostenere progetti e iniziative che possano valorizzare Gela nel panorama turistico siciliano.

“Riteniamo che il confronto sia stato estremamente proficuo, perché abbiamo avuto modo di rappresentare le prossime tappe fondamentali per la crescita della città in ambito turistico e culturale – ha detto l’assessore al Turismo, Romina Morselli – Il dialogo con la Regione è essenziale per garantire a Gela il posto che merita tra le mete siciliane di maggiore interesse.”

L’incontro di oggi segna un ulteriore passo avanti nel percorso di rilancio di Gela, con la consapevolezza che solo attraverso una collaborazione efficace tra Comune e Regione si potranno ottenere risultati concreti per il futuro della città.