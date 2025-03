Sicilia. Consigliere supplente, la norma passa in commissione all’Ars: voto contrario del M5S

Passa col voto contrario del M5s in commissione Affari Istituzionali all’Ars la norma sul consigliere supplente, che nei Comuni con più di 15 mila abitanti subentrerà al consigliere nominato assessore nella giunta comunale. “È evidente – dicono i deputati del movimento della commissione Angelo Cambiano e Lidia Adorno – che sono queste, assieme all’inutile ponte e ai sorpassati e antieconomici inceneritori, le priorità del governo Schifani in un’isola dove manca l’acqua, si attendono per mesi i referti di importanti esami diagnostici e i rifiuti fanno bella mostra di sé ad ogni angolo delle nostre strade gruviera.”