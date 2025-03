Provinciali, da Vallelunga Pratameno l’appoggio della giunta Montesano alla candidatura di Tesauro presidente della provincia di Caltanissetta. “Figura di garanzia”

Tanti sono gli amministratori del comune di Vallelunga Pratameno dal Sindaco Montesano agli assessori e numerosi consiglieri comunali che hanno dato piena adesione e sostegno e condividono la disponibilità dell’ avv. Walter Tesauro, attuale Sindaco di Caltanissetta, alla candidatura alla presidenza della Provincia di Caltanissetta in vista delle prossime elezioni, per rilanciare il percorso di crescita, investimenti e sviluppo dell’ intero territorio provinciale con particolare attenzione alla viabilità ormai al collasso dell’ area nord, per una provincia che ritorni ad essere voce dei territori e dei cittadini. Ampia è la convergenza dell’ amministrazione di Vallelunga Pratameno sulla candidatura del Sindaco Tesauro, ritenuto “figura di garanzia, amministratore autorevole di grande esperienza, capacità e umanità”.