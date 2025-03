Papa, Schifani: “Siamo tutti con lui e con i fedeli che pregano”

“Formulo i miei migliori auguri di pronta guarigione al Santo padre. Siamo tutti con lui e con i fedeli che pregano affinché il Papa torni ad occuparsi presto delle nostre anime”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso della presentazione dell’accordo tra Regione e Conferenza episcopale siciliana per promuovere in tutte le diocesi l’avvio delle Comunità energetiche rinnovabili. La prima Cer è pronta a partire ad Acireale, in provincia di Catania.