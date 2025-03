I gruppi di opposizione di Palazzo del Carmine: “rinviata la mozione per l’istituzione di una Commissione consiliare antimafia, atteggiamento dilatorio e insensato della maggioranza”

Nel corso dell’odierna (giovedì 13 marzo)seduta di Consiglio comunale, in un aula segnata dall’assenza del Sindaco (probabilmente impegnato nella sua campagna elettorale per le prossime provinciali), la maggioranza ha disposto il rinvio di una nostra proposta, volta ad attribuire alla VII Commissione consiliare apposite competenze in materia di contrasto alla mafia.

A destare sconcerto sono le motivazioni addotte dalla maggioranza per giustificare la sua proposta di rinvio. È stato richiesto, infatti, che la discussione ed il voto su questo tema avvenga solo dopo un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, al fine di approfondire la questione in sua presenza.

È di tutta evidenza, però, che l’autorità chiamata a rappresentare il Governo del Paese sul territorio non può esprimersi in merito ad atti di indirizzo politico elaborati e proposti in seno ad un Ente locale.

La richiesta di un approfondimento, peraltro, pur essendo astrattamente legittima, risulta in realtà superflua e sovrabbondante. Se il Consiglio comunale di oggi avesse immediatamente approvato la nostra proposta, infatti, sarebbe comunque rimasto in capo alla I Commissione consiliare il compito di sviluppare ulteriormente la tematica mediante la redazione di apposite norme regolamentari.

Di fronte ad un atteggiamento dilatorio così insensato ed immotivato, quindi, possiamo dedurre solamente che la maggioranza preferisce perder tempo piuttosto che riconoscere la bontà delle iniziative proposte dall’opposizione.

Peccato, però, che Caltanissetta non abbia tempo da perdere e che necessiti con urgenza di rafforzare i suoi presidi di legalità.

Le indagini ed i processi in corso, infatti, dimostrano che le organizzazioni mafiose sono fortemente radicate nel nostro territorio e lavorano quotidianamente per insinuarsi all’interno delle pubbliche amministrazioni allo scopo di gestire potere ed appalti.

Proprio per questo, oggi era necessario dare un segnale chiaro di discontinuità al fenomeno mafioso, segnale che la maggioranza ha preferito non dare.

Tutto ciò ci conferma che su questo tema non c’è tempo da perdere, noi ne siamo consapevoli. Ci auguriamo che lo comprenda anche la Giunta Tesauro e la sua maggioranza.

I Consiglieri comunali Dierna, Vagginelli, Petitto, Gambino, Turturici, Scalia, Cancelleri e Palermo