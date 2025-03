Elezioni Provinciali, Tilde Falcone: “Candidato unitario del Centrodestra con Tesauro presidente scelta giusta”

In relazione alle dinamiche che porteranno alla scelta del candidato presidente della provincia di Caltanissetta per le elezioni del 27 aprile, desidero esprimere, in qualità di assessore della giunta Comunale di Caltanissetta e da cittadina dí questa provincia, il mio auspicio , affinché si possa arrivare a una scelta di sintesi nell’ambito della coalizione di centro destra nell’individuazione di un candidato Presidente all’altezza del compito. È fondamentale dunque, individuare un candidato presidente unitario , in grado di contrastare una coalizione , quella di centro sinistra, improvvisata, che vede il PD assieme al Movimento 5 Stelle a supporto della candidatura del sindaco Di Gela a presidente della provincia di Caltanissetta. il Sindaco Terenziano infatti , è’ colui che con grande incoerenza si batte invece per ,l’ annessione della città di Gela alla provincia di Catania. In tale contesto, Ritengo quindi ,che la candidatura di Walter Tesauro a presidente della provincia Nissena , potrebbe essere autorevole e particolarmente opportuna, non solo per il proficuo lavoro che sta svolgendo come sindaco di Caltanissetta , assieme alla sua giunta, ma anche perché rappresenterebbe la guida ideale per governare la provincia ormai abbandonata da troppi anni. Le strade provinciali ormai ridotte aD un colabrodo , l’edilizia scolastica inesistente sono il frutto evidente di una dissennata politica di sinistra, che ha voluto cancellare l’ente intermedio provinciale . L’amministrazione della provincia di Caltanissetta ha bisogno di una guida che abbia esperienza e capacità amministrativa, e Walter Tesauro appare come la figura giusta per portare avanti questa sfida.

Matilde Falcone