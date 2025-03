Dispersione scolastica nelle zone montane: approvato emendamento dell’on. Ida Carmina (M5S)

“Con l’approvazione di un mio emendamento in Commissione Bilancio, la lotta alla dispersione scolastica viene ufficialmente inclusa nella Strategia per la Montagna Italiana (SMI), diventando parte integrante del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. Questo intervento assicura che il contrasto all’abbandono scolastico rientri tra le priorità di sviluppo delle aree montane, al pari dell’accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali.

Secondo i dati ISTAT, il tasso di dispersione scolastica in Italia si attesta al 12,7%, ma raggiunge picchi superiori al 20% nelle aree montane e interne, dove le difficoltà di accesso all’istruzione e ai servizi educativi sono maggiormente accentuate.

L’emendamento approvato prevede un incremento delle risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, con un’allocazione specifica per il contrasto alla dispersione scolastica. In particolare, verranno stanziati 50 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture scolastiche, per l’implementazione di servizi di trasporto dedicati e per la digitalizzazione delle scuole di montagna. Una parte delle risorse sarà destinata anche al supporto economico delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico e alla formazione specifica del personale docente e amministrativo, così da garantire un’offerta didattica di qualità e contrastare efficacemente l’abbandono scolastico.

La dispersione scolastica rappresenta una delle principali criticità per le aree interne e montane, dove la distanza e la carenza di servizi compromettono il diritto allo studio. Con questo emendamento, il tema entra a pieno titolo nella Strategia per la Montagna Italiana, segnando un passo avanti nella tutela del diritto all’istruzione e nella riduzione delle disuguaglianze territoriali.

Grazie a questo emendamento, si rafforza l’impegno a garantire pari opportunità educative ai giovani che vivono nelle zone montane e si incentiva un approccio sinergico e strutturato per la crescita sostenibile del territorio, assicurando ai ragazzi un accesso equo all’istruzione e un futuro di maggiore inclusione e sviluppo.” Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.