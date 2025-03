Caltanissetta. M5s, Lorefice: “Gruppi territoriali pilastri imprescindibili della politica”

“Ieri ho avuto il piacere di partecipare all’incontro che ha portato all’elezione del rappresentante del gruppo territoriale M5S di Caltanissetta, un momento fondamentale per rafforzare la partecipazione attiva e il radicamento del Movimento sul territorio. Congratulazioni a Lisa Faraci, eletta rappresentante. Sono certo che con il suo impegno e la collaborazione di tutti i cittadini attivi continueremo a costruire un futuro migliore per la nostra comunità. I gruppi territoriali sono il cuore pulsante del M5S: luoghi di confronto, ascolto e azione concreta per portare avanti le istanze dei cittadini. Continuiamo insieme su questa strada.” Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato.