Caltanissetta. Il 21 marzo, al Cinema Moncada, il PD organizza la proiezione del film su Enrico Berlinguer “La grande ambizione”

CALTANISSETTA. Il Partito Democratico di Caltanissetta organizza, presso il cinema Moncada, la proiezione del film su Enrico Berlinguer La grande ambizione. L’evento si terrà venerdì un prossimo, 21 marzo, alle ore 18:30. Sarà un’occasione per iscritti, simpatizzanti e per tutti coloro che hanno visto in Berlinguer una figura di riferimento per rivivere un periodo storico cruciale per il nostro Paese.

In quegli anni, due grandi statisti, Enrico Berlinguer e Aldo Moro, tentarono di realizzare una svolta politica senza precedenti, sebbene prematura rispetto agli equilibri internazionali degli anni ’70.

A seguire, ci sarà un momento di confronto e dibattito sulla figura politica di Berlinguer, che, insieme a Moro, cercò di avvicinare Democrazia Cristiana e Partito Comunista per garantire un governo stabile all’Italia in un periodo di grave crisi economica e sociale. Al termine dell’incontro, è previsto un aperitivo per proseguire il dialogo in un clima di convivialità.