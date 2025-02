Siciliacque, Federenergia Cisal proclama lo sciopero per il 17 febbraio

“I lavoratori di Siciliacque sono stanchi di promesse e impegni non mantenuti: per garantire il servizio idrico in Sicilia servono investimenti e assunzioni. Per questo Federenergia Cisal ha proclamato lo sciopero di un’ora per il prossimo 17 febbraio, che si aggiunge a quelli già svolti nei giorni scorsi. Nel pieno di una gravissima crisi idrica che attanaglia la nostra Regione, non si può pensare di far ricadere il peso della gestione del servizio sui lavoratori che finora con grande senso di responsabilità si sono fatti in quattro per evitare ulteriori disagi ai cittadini. Chiediamo un’assunzione di responsabilità da parte della politica e dell’azienda”. Lo dice Raffaele Loddo per la segreteria regionale di Federenergia Cisal.