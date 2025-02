Sicilia. Cuffaro(DC): “Papa Francesco ci insegna a vivere i problemi come sfide e non come ostacoli”

“‘Oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento

d’epoca… Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide

e non come ostacoli'”. In queste parole, pronunciate durante il Convegno

della Chiesa italiana di Firenze nel 2015, da Papa Francesco – che

ricordiamo nelle preghiere per la sua salute -, vedo efficacemente e

profeticamente riassumersi la complessità e il compito che l’attuale

fase della storia consegna a ciascuno di noi e, in particolar modo, a

quanti sono più direttamente impegnati in ambito politico e sociale,

tanto a livello internazionale che locale”. Lo dichiara Totò Cuffaro,

segretario nazionale della DC.

“Il carattere inedito delle sfide di cui il Papa ci parla (si pensi solo

all’intelligenza artificiale) rende evidente l’urgenza di recuperare,

come origine dello stesso agire politico, una chiara prospettiva ideale

concernente la persona e il senso più profondo dei suoi legami familiari

sociali. In questa prospettiva è proprio l’impegno pubblico vissuto sin

dagli anni giovanili, certamente all’insegna di un significativo

riconoscimento popolare, insieme ai tanti errori e alle cadute di cui

non cesso tuttora di portare le ferite, a rendermi sinceramente persuaso

della rinnovata attualità di quel patrimonio ideale in cui la dottrina

sociale della Chiesa non cessa di inscrivere l’impegno per la cosa

pubblica di ogni cristiano così come di ogni uomo di buona volontà. Non

si tratta di un distintivo da esibire in funzione di mere logiche di

consenso, che reputerei peraltro di assai dubbia efficacia.

Il tentativo umile, ma tenace, condiviso oggi con i tanti compagni di

cammino della Democrazia Cristiana nuova, è piuttosto quello di

alimentare tra le pieghe del quotidiano impegno tra la gente e nelle

Istituzioni, la consapevolezza che sussidiarietà e solidarietà, parole

fra loro inscindibili, prima che principi verso cui orientare i modelli

e le scelte del contingente agire politico, costituiscono diretta

espressione dell’intangibile valore della persona e della sua naturale

tensione a realizzare se stessa, secondo un infinito desiderio di

felicità e di bene nel quale la politica e ogni forma di potere trovano

il loro invalicabile limite.

Facciamo rotolare la pietra che schiaccia i cuori e liberiamo la

speranza affinché possa pervadere i nostri animi. Amiamo il tempo che

viviamo e rendiamolo nostro. In questo credo, debba riconoscersi

un’originalità di pensiero e di azione che risulterebbe assai riduttivo,

se non addirittura fuorviante, ascrivere, come pure sento fare di questi

tempi, a categorie come ‘destra’ o ‘sinistra’. Capire le ragioni di

questo cambiamento vuol dire allora, specie per chi sceglie l’impegno in

politica o è chiamato a servire nelle Istituzioni, mettere al centro le

fragilità e le povertà e imparare a prendersene cura, in tutte le forme

in cui esse oggi si manifestano”, conclude Cuffaro.