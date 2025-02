Serradifalco. Lillo Lauricella con New Radio Station e Celeste Fasciana per il 10° anno al Festival di Sanremo

SERRADIFALCO. Decimo anno di radio per Lillo Lauricella a Sanremo. Un’esperienza fantastica per uno come lui che fa radio da quando era ragazzino e che, in tutti questi anni, ha portato avanti esperienze che ne hanno sempre esaltato il talento radiofonico.

Anche quest’anno Lillo Lauricella sarà a Sanremo in occasione del Festival della Canzone italiana con New Radio Station. La radio serradifalchese è stata accreditata per seguire in diretta dalla sala stampa “Lucio Dalla” al “Pala Fiori” il Festival della canzone italiana, e lo farà con il già collaudato format “Sanremo Radio Show” in diretta audio grazie all’ app o al sito e in video sul canale YouTube.

Dunque, una nuova esperienza per Lillo Lauricella che, a distanza di 10 anni, si ritrova a tu per tu con tutti gli artisti in gara a Sanremo, sia big che giovani che, dal palcoscenico sfilano alla sala per concedere interviste e mandare un saluto agli ascoltatori.

A condurre il programma da Sanremo saranno Lillo Lauricella e la cantante sancataldese Celeste Fasciana, mentre dallo studio di New Radio Station” di corso Garibaldi a Serradifalco sarà in collegamento Marco Bufalino. Le dirette da domani 10 febbraio fino al 15 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19.

Per Lillo sarà come sempre una grande emozione condita anche da 10 anni di presenza al Festival di Sanremo per un format che consentirà di raccontare Sanremo “minuto per minuto” con la solita simpatia che da sempre lo contraddistingue.