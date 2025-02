Serradifalco. Cortometraggio “Ciò che rimane di Elena” di Danila Trapani al “Lift-Off Filmmaker” 2025 in Inghilterra

SERRADIFALCO. Si è aperto come meglio non avrebbe potuto il 2025 per Danila Trapani. Il suo cortometraggio di animazione in 3D “Ciò che rimane di Elena” è stato infatti selezionato al Festival Internazionale “Lift-Off Filmmaker” 2025 che si svolgerà in Inghilterra, presso il Pinewood Studios, uno dei più famosi teatri di posa d’Europa.

Il cortometraggio si intitola “Ciò che rimane di Elena”, che in precedenza ha già fatto registrare successi di un certo rilievo, compresa la selezione al Festival del Cinema di Cannes e premiato con corona d’alloro al Festival Internazionale Mediterraneo-Corto. Stavolta, invece, il suo cortometraggio sarà proiettato per due settimane nella vetrina digitale ufficiale del festival “Lift-Off Filmmaker” 2025 in programma presso il Pinewood Studios, per cui verrà condiviso e visualizzato in tutto il mondo.

Un 2025 che, dunque, si preannuncia per Danila ricco di progetti quali workshop legati alla scrittura e al settore cinematografico per i quali è previsto un tour nazionale anche all’interno di eventi di rilievo, alla realizzazione di un nuovo cortometraggio e alcuni progetti nel settore audio-visivo (format TV) per emittenti televisive nazionali.