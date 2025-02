Sequestrati 3 milioni di articoli contraffatti in un capannone a Palermo

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato circa tre milioni di articoli contraffatti all’interno di un capannone in citta’ che fungeva da deposito di merce di produzione straniera illecitamente introdotta in Italia. Le Fiamme gialle hanno trovato articoli di elettronica, giocattoli per bambini, accessori per la telefonia, casalinghi, prodotti per il tabagismo e pile elettriche. L’attivita’ condotta dai militari del secondo Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo e’ scaturita dal controllo economico del territorio e dal successivo monitoraggio di alcuni mezzi commerciali che rifornivano di prodotti diversi negozi di casalinghi ed elettronica. Le investigazioni condotte hanno consentito quindi di individuare un magazzino di circa 1.500 mq, dal cui controllo e’ emerso che la merce ivi stoccata non era accompagnata da alcuna documentazione idonea a giustificarne l’acquisto, importazione o la commercializzazione. L’imprenditore e’ stato deferito all’Autorita’ giudiziaria per commercializzazione di marchi contraffatti, contrabbando di prodotti da tabagismo privi del sigillo dei monopoli di stato e ricettazione e, in relazione a taluni prodotti non sicuri, gli e’ stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi 45.000 euro.