Morto il giornalista Michele Cimino, Stampa parlamentare siciliana: “Cronista arguto e appassionato”

E’ morto il giornalista Michele Cimino, 84 anni, che ha raccontato per decenni la politica siciliana per la Gazzetta del Sud. Il sindacato della Stampa parlamentare siciliana “si unisce al dolore dei familiari” per la scomparsa del giornalista, “protagonista della cronaca politica e punto di riferimento per tanti giovani colleghi che negli anni Novanta cominciavano a muovere i primi passi all’Assemblea regionale siciliana”. “Arguto, sensibile e dai modi gentili”, con le sue cronache parlamentari Michele Cimino ha raccontato, assieme ad altri giornalisti politici, probabilmente una delle fasi storiche piu’ importanti e affascianti dell’Ars e lo ha fatto “con competenza, passione e con quel tratto umano apprezzato da chi ha avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo tra sala d’Ercole, il piano parlamentare, la sala stampa e i corridoi di Palazzo dei Normanni”.