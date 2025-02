Il sindaco di Agrigento ha diramato un avviso di rischio meteo – idrogeologico e idraulico allerta arancione per le prossime 24 ore.

In particolare il primo cittadino ha invitato, tra l’altro, la cittadinanza a non recarsi in giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, cimiteri e sottopassi.

Inoltre ha vietato l’uso dei locali interrati, seminterrati e bassi, in specie se in prossimità di alvei, sponde ed argini di torrenti e sospeso tutte le attività all’aperto.