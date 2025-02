Giornata contro le molestie, Fondazione Artemisia: “Sostegno concreto alle vittime di abusi”

(Adnkronos) – La Fondazione Artemisia e l'Osservatorio per le Pari opportunità della Regione Lazio si complimentano con l'Osservatorio nazionale antimolestie per il successo della campagna di safeguarding Antimolestie nello sport. "Il sostegno concreto delle vittime di molestie e soprusi e il lavoro di squadra sono fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere del singolo e della collettività, in particolare delle donne, che spesso sono le più vulnerabili a subire aggressioni e abusi. E' nostro dovere creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi protetti e rispettati". Così Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia e componente dell'Osservatorio Pari opportunità e contro la violenza sulle donne della Regione Lazio. Con riferimento alla prossima Giornata contro le molestie, l'Osservatorio nazionale antimolestie ha oggi espresso la propria "soddisfazione per aver contribuito al successo dell'iniziativa avviando la campagna di safeguarding Antimolestie nello sport". Questa campagna rappresenta "un passo significativo nella lotta contro le molestie e gli abusi nel contesto sportivo, promuovendo un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli atleti". Il gruppo di lavoro dell'Osservatorio Pari opportunità e contro la violenza sulle donne della Regione Lazio, presieduto dall'assessore Simona Baldassarre, "è fortemente impegnato in attività costanti di studio, analisi, sensibilizzazione e assistenza". Queste attività sono rivolte soprattutto alle donne vittime di violenza e a coloro che subiscono molestie nell'ambito della pratica sportiva. "Il nostro obiettivo principale è fornire supporto e assistenza a chi ne ha bisogno, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della non violenza", afferma Baldassarre. L'Osservatorio della Regione Lazio, che sta anche predisponendo un protocollo per un innovativo sistema regolamentare e operativo di contrasto alle violenze sul territorio, "si complimenta con l'Osservatorio nazionale antimolestie e continua a lavorare instancabilmente per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere iniziative concrete volte a prevenire ed eliminare le violenze di ogni tipo, in ogni ambito". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)