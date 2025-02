Caltanissetta vola a Casa Sanremo 2025, il nisseno Alfonso Bongiorno selezionato come Official Supplier

Caltanissetta vola a Sanremo, portando con sé il sapore autentico delle eccellenze del territorio. Il nisseno Alfonso Bongiorno, responsabile aziendale di “I Sapori del Sud”, è stato selezionato come Official Supplier per la fornitura del fiordilatte artigianale casertano delle pizze speciali per Casa Sanremo 2025, evento che celebra l’eccellenza della cucina italiana in uno dei contesti più prestigiosi d’Italia: il 75° Festival di Sanremo. Un’occasione unica in cui il mondo della gastronomia incontra musica, spettacolo e grandi ospiti tra show-cooking, competizioni culinarie e serate di gala.

Cantanti, vip e ospiti di alto livello gusteranno i sapori del sud travolti dall’adrenalina e dalla frenesia del Festiva, che si terrà dall’11 al 15 febbraio al teatro Ariston di Sanremo.

“Saremo presenti nell’area Food di Casa Sanremo – racconta Alfonso Bongiorno –, insieme a pizzaioli provenienti da tutta Italia, che useranno la nostra mozzarella fiordilatte artigianale per preparare le pizze per cantanti, musicisti e per gli addetti ai lavori del Festival della canzone italiana.” Un’opportunità per la quale Alfonso Bonsignore esprime tutta la sua gioia e soddisfazione, onorato di “far crescere il nostro progetto con l’obiettivo di far conoscere le nostre eccellenze artigianali del Sud Italia nel mondo della pizza.”