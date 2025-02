Caltanissetta. Sportello rilascio certificati anagrafici e stato civile, l’assessore Falcone: “L’obiettivo è essere sempre più vicino al cittadino”

“Esprimo grande soddisfazione per l’apertura al pubblico da giorno 17 Febbraio, di un nuovo sportello per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile. Lo sportello sarà aperto il Lunedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 17. Naturalmente il cittadino potrà continuare a richiedere i certificati attraverso la piattaforma informatica del comune. Abbiamo ritenuto fornire questo servizio al cittadino che trova difficoltà dell’utilizzo del PC, e che non ha competenze digitali. Per tale risultato ringrazio il Dirigente Dott. Intilla, la Dott. ssa Di Gesù e gli uffici tutti. L’obiettivo della scrivente che detiene la delega dei servizi demografici, e della giunta tutta, è quello di essere sempre più vicino al cittadino e di fornire servizi eccellenti per velocizzare la macchina amministrativa.” Così l’assessore del Comune di Caltanissetta, Matilde Falcone, in merito al nuovo sportello per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile.