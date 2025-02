Caltanissetta. Processo depistaggio, il pentito Riggio: “‘Peluso mi disegnò su tovagliolo abitazione giudice Guarnotta”

“Giovanni Peluso mi fece uno schizzo su un tovagliolo del bar su cui disegnò l’abitazione del giudice Guarnotte al quale andava fatto un attentato”. Così il pentito Pietro Riggio proseguendo la sua deposizione al processo depistaggio di Caltanissetta. “Dopo avere incontrato Peluso che mi voleva rivedere, telefonai all’allora maggiore Alberto Tersigni (oggi imputato ndr) che mi diede indicazioni su come comportarmi, che dovevo dargli appuntamenti nel parcheggio che si trova alle spalle della posta di Caltanissetta- racconta – E di farlo parlare, perché loro sarebbero stati lì appostati per controllare e registrare. Io ci andai, lui appoggiato su una macchina. Abbiamo parlato del più e del meno, però Peluso non ne parlò più di questa cosa. Fece anche uno schizzo sull’abitazione del giudice Guarnotta. Lo fece su un tovagliolo”.