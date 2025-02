Caltanissetta, la Real Maestranza festeggia le nozze d’argento: 25 anni di associazione, 500 anni di storia

Un traguardo importante per la Real Maestranza della città di Caltanissetta, che quest’anno celebra le nozze d’argento della sua associazione. Venticinque anni di impegno, tradizione e senso di appartenenza, che si inseriscono in una storia ben più lunga: quella dello storico corteo guidato dal Capitano, che affonda le sue radici in quasi cinque secoli di storia.

L’associazione, nata con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione della Real Maestranza, ha saputo coniugare il passato con il presente, tramandando un patrimonio culturale unico, fatto di valori, riti e celebrazioni che ancora oggi emozionano la città di Caltanissetta.

Il 6 febbraio, nella splendida cornice del Foyer del Comune di Caltanissetta, si è svolta la cerimonia per celebrare questo importante anniversario. Un evento che ha visto la partecipazione di figure istituzionali e religiose, testimoni del percorso che la Real Maestranza ha compiuto negli ultimi venticinque anni.

Tra gli ospiti, l’archetto Daniela Vullo, Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, che ha sottolineato l’importanza della Real Maestranza come patrimonio identitario della città. Padre Salvatore Lovetere, assistente spirituale, ha invece ricordato il legame profondo tra la tradizione della Real Maestranza e la fede, elemento imprescindibile del suo significato storico e sociale.

Un momento di grande emozione è stato la presenza dei cinque sindaci che hanno guidato la città negli ultimi 25 anni, Salvatore Messana, Michele Campisi, Giovanni Ruvolo, Roberto Gambino, Walter Tesauro. Gli stessi hanno testimoniato l’importanza della Real Maestranza come elemento unificante per Caltanissetta, un veri e priori ponte tra il passato ed il futuro, un caposaldo della memoria storica della Città. Accanto a loro, il notaio Giuseppe Pilato che redasse lo Statuto dell’associazione, l’onorevole Michele Mancuso che ha portato i saluti della Regione e dell’Ars, gli assistenti spirituali e tutti i presidenti delle categorie, oltre ai capitani che hanno avuto l’onore di rappresentare la Maestranza nel tempo.

A guidare da presidente la Real Maestranza in questo importante momento di transizione è il giovane marmista Luigi Fiocco, che con entusiasmo e determinazione guarda al futuro, senza dimenticare la storia e le tradizioni che rendono unica questa istituzione.

“La Real Maestranza è un ponte tra passato e futuro, – ha dichiarato Luigi Fiocco – il nostro compito è quello di custodire le radici di questa tradizione, ma anche innovazione e coinvolgimento delle nuove generazioni, affinché questa straordinaria eredità possa continuare a vivere. Il mio impegno – conclude il presidente Fiocco – è rivolto non solo alla conservazione delle tradizioni, ma anche alla valorizzazione della Real Maestranza come elemento culturale e sociale di Caltanissetta, capace di unire la comunità e rafforzare il senso di appartenenza

Dai fasti della sua fondazione ai giorni nostri, la Real Maestranza continua a essere un simbolo di identità, fede e tradizione per Caltanissetta. E se l’associazione festeggia oggi i suoi 25 anni, il suo spirito resta lo stesso di sempre: quello di una comunità che guarda avanti con orgoglio, consapevole della ricchezza del proprio passato.