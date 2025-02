Caltanissetta. In Città incontro di giovani da tutto il mondo grazie al programma “Scambio Giovani” del Rotary International

CALTANISSETTA. Venerdì 7 febbraio a Caltanissetta si sono incontrati i giovani, provenienti da tutto il mondo, che quest’anno, grazie al programma Scambio Giovani del Rotary International, stanno vivendo l’esperienza di trascorrere un intero anno scolastico lontano da casa, ospiti di famiglie rotariane i cui figli, a loro volta, vivono la stessa esperienza fuori dal nostro Paese.

Un’opportunità preziosa per conoscere uno stato straniero, imparare bene la sua lingua e vivere un’esperienza formativa straordinaria. Erano 16 i giovani, in maggioranza ragazze, provenienti da tutti i cinque continenti, che si sono dati appuntamento a Caltanissetta per condividere una giornata insieme. Il presidente del Rotary Club di Caltanissetta, avv. Salvatore Candura, ha accolto gli ospiti e dopo un incontro in mattinata con gli studenti del Liceo Classico Ruggero Settimo, insieme agli altri soci nisseni, ha presentato in un tour turistico-gastronomico la città di Caltanissetta.

I giovani ospiti, di un’età compresa tra i 16 ed i 18 anni, hanno molto apprezzato il centro storico, la mostra allestita a Palazzo Moncada, le chiese più rappresentative ma soprattutto le specialità siciliane di un antico laboratorio di pasticceria del centro.