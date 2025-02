CALTANISSETTA. La Squadra Mobile ha tratto in arresto un 29enne in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la locale Corte d’Appello, dovendo lo stesso scontare la pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione, oltre al recupero della pena pecuniaria di oltre 3mila euro, a seguito di condanna definitiva per il reato di ricettazione.

L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto al carcere di Caltanissetta dagli agenti della Polizia di Stato.