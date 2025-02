Caltanissetta. Gli studenti dell’Itet “Rapisardi – Da Vinci” volano a Granada per nuova esperienza di Pcto all’estero

CALTANISSETTA. Al Rapisardi-Da Vinci ha preso il via la seconda edizione del Progetto “Skills4future on the job”. Quindici studenti di terzo e quarto anno degli indirizzi Costruzione Ambiente e Territorio, Informatica, Telecomunicazione – accompagnati dai proff. Eliana Salvaggio e Giorgio Sollami – hanno già raggiunto Granada per vivere, attraverso percorsi formativi diversificati, un’esperienza immersiva nel mondo del lavoro presso prestigiose aziende leader nei rispettivi settori. I percorsi sono stati progettati e resi rispondenti alle diverse capacità e interessi degli studenti per offrire a ciascuno la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale.

Per gli studenti del Rapisardi-Da Vinci il PCTO di Granada rappresenta una irrinunciabile occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale, fare esperienze concrete di problem solving, affinare la capacità di lavorare in team, applicare le conoscenze teoriche acquisite a scuola in contesti lavorativi reali, acquisire competenze pratiche in ambiti specifici quali programmazione, gestione di reti, progettazione di infrastrutture e gestione sostenibile del territorio, confrontarsi con le sfide del mercato globale del lavoro.

Per ciascun partecipante il progetto costituisce senz’altro un investimento nel proprio futuro, un ponte che può colmare il gap tra il mondo della scuola e quello del lavoro nel quale sono richiesti professionisti preparati e capaci di operare in un contesto sempre più globalizzato e ricco di sfide.

Nelle prossime settimane altri quindici studenti del settore economico del Rapisardi-Da Vinci raggiungeranno Granada per fruire di opportunità di formazione significative e di qualità e prepararsi a cogliere le sfide del futuro.