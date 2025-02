Caltanissetta. Disagi per 20 famiglie abitanti della stradina di viale Stefano Candura 93

CALTANISSETTA. Disagi per gli abitanti dei fabbricati della stradina di viale Stefano Candura 93 che porta nelle abitazioni di ben 20 famiglie nissene, alcune delle quali con anziani e disabili.

I disagi sono derivati dal fatto che, per ragioni di sicurezza, come segnalato sui social, gli abitanti sono purtroppo costretti a fare tutto il tragitto (in salita a piedi) andata e ritorno. Il Comune ha previsto la chiusura al transito veicolare della stradella a servizio dei fabbricati della traversa al civico 93 del Viale Stefano Candura consentendo il solo passaggio pedonale.

“Si capisce il disagio in cui ci troviamo – ha spiegato un’abitante del posto – specie se dobbiamo portare pesi come cassette d’acqua e spesa…..per di più forse è danneggiato il canale che porta acqua alle famiglie e non potrebbe neppure passare l’autobotte”.

L’auspicio è che il Comune e il sindaco intervengano al più presto affinché possa essere risolta la questione e per le venti famiglie nissene interessate si possa tornare alla normalità.