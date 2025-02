Caltanissetta. Biblioteca comunale, estesi gli orari di apertura. L’assessore Falcone: “Accolte le esigenze degli studenti”

Il Sindaco Tesauro: “Un nuovo servizio orientato a migliorare il benessere degli studenti”

La biblioteca comunale di Caltanissetta “Luciano Scarabelli” estende i suoi orari di apertura rimanendo a disposizione di tutti coloro i quali vorranno fruire degli ambienti fino alle ore 20:00.

Si tratta di un’iniziativa che l’amministrazione comunale ha voluto accogliere per dare un’adeguata risposta alle esigenze degli studenti universitari.

La storica sede di corso Umberto sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Sabato e domenica la struttura resterà chiusa.

“Gli studenti universitari da diversi anni chiedono di poter fruire al massimo delle sue potenzialità la biblioteca Scarabelli, luogo ideale non soltanto per la consultazione e il prestito dei testi ma anche per potersi incontrare e avere un luogo accogliente nel quale potersi concentrare al meglio per approfondire le discipline di studio. Il precedente orario, però, non era adeguatamente funzionale e obbligava gli allievi a dover interrompere a metà pomeriggio o, per chi aveva lezioni pomeridiane, non riuscire nemmeno a entrare in tempo – ha dichiarato l’assessore Matilde Falcone -. Con questa estensione possiamo dare una corretta risposta alle reali necessità dei nostri studenti. Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione, i dipendenti comunali che hanno dato immediata disponibilità per coprire questo servizio accettando di svolgere ore suppletive a quelle ordinarie”.

“Quella adottata è un’ulteriore azione a vantaggio dei nostri giovani studenti – ha commentato il sindaco Walter Tesauro -. Come Comune stiamo cercando di comprendere e assecondare i bisogni dei cittadini e rispondere in modo adeguato. L’università a Caltanissetta, se adeguatamente supportata dalle istituzioni, può diventare un fiore all’occhiello per la nostra città e consentire un indotto economico, sociale e culturale. L’implementazione dei corsi di laurea e, di conseguenza, l’aumento del numero degli studenti che vivono il centro storico deve necessariamente corrispondere all’aumento dei servizi a loro dedicati. Come sindaco mi sto attivando per creare tutte le condizioni necessarie per garantire un terreno fertile per il benessere degli studenti”.