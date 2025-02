Avvistati tre cadaveri di migranti nel mare dell’Agrigentino: predisposto servizio di ricerca

Sono stati avvistati tre cadaveri in mare nel tratto poco distante dal porticciolo turistico di Marina di Palma, in provincia di Agrigento, dove, questa mattina, la corrente ha trascinato un barcone che sarebbe stato utilizzato per la traversata dei migranti.

Le forze dell’ordine li hanno cercati dappertutto in spiaggia e nelle strade circostanti senza alcun esito. In serata, invece, è arrivata la segnalazione della presenza in acqua di tre cadaveri. La guardia costiera sta predisponendo un servizio di ricerca con l’elicottero. (AGI)