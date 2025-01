Yuval Raphael, sopravvissuta al 7 ottobre, rappresenterà Israele all’Eurovision

(Adnkronos) – Yuval Raphael, sopravvissuta all'attacco di Hamas del 7 ottobre al Festival musicale Nova, rappresenterà Israele all'Eurovision 2025. La 24enne, vincitrice al reality 'Hakochav Haba', parteciperà al concorso canoro di maggio a Basilea in Svizzera come si legge sul Times of Israel. "La musica mi cura, se ne sono uscita è grazie alla mia passione", ha detto Raphael. La cantante dilettante si trovava con gli amici al Festival Nova quando è stato attaccato dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023. È sopravvissuta, rifugiandosi in uno dei bunker anti-missile, fingendosi morta tra i tanti cadaveri ammucchiati per otto ore, quando è arrivato l'esercito a salvarla. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)