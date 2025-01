Usa, parte la stretta anti migranti: “Centinaia di arresti e deportazioni”

(Adnkronos) – A soli quattro giorni dall'inizio della seconda amministrazione del presidente Usa Donald Trump, scatta la stretta anti migranti promessa dal tycoon in campagna elettorale. Le autorità statunitensi hanno infatti arrestato 538 immigrati clandestini e ne hanno deportati centinaia in un'operazione di massa annunciata oggi dalla Casa Bianca. "L'amministrazione Trump ha arrestato 538 criminali immigrati illegali", ha reso noto la nuova portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un post su X, aggiungendo che "centinaia" di questi sono stati deportati con aerei militari. La Camera Usa ha approvato ieri una prima stretta sull'immigrazione, seguendo le indicazioni del neo presidente. Via libera, quindi, a un disegno di legge che allarga i casi di detenzione per gli immigrati privi di documenti, accusati di piccoli reati. Trump ha intanto blindato il confine tra Stati Uniti e Messico con migliaia di soldati per fermare l'immigrazione illegale. Circa 1.500 militari per ora sono stati inviati al confine su ordine del presidente, che passa all'azione a poche ore dall'insediamento ufficiale del 20 gennaio. Il loro numero aumenterà in maniera considerevole. "Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per l'invio di altri 1.500 soldati al confine meridionale degli Stati Uniti", aveva spiegato ieri Leavitt. Per il Washington Post, il piano prevede l'invio di 10mila uomini nel complesso. Le comunicazioni non evidenziano quali unità siano state dispiegate e quali verranno coinvolte al confine, dove al momento sono attivi già circa 2.200 militari nell'ambito della Joint Task Force-North. Le nuove truppe, che inizieranno a essere inviate questa settimana, oltre a svolgere gli stessi compiti di sostegno alle operazioni dell'agenzia di dogana e confine che ha l'attuale missione, assisteranno, anche con informazioni di intelligence per valutare minacce e flusso dei migranti, l'operatività del Border Patrol. Si prevede anche un supporto aereo alle operazioni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)