Treviso, morta bimba di 18 mesi colpita da malore: procura apre inchiesta

(Adnkronos) – È morta nel corso della notte all'ospedale di Padova, L.O., la bimba di 18 mesi di origini nigeriane residente a Montebelluna (Treviso) colpita da un arresto cardiaco lunedì 30 dicembre. L'allarme era scattato quando la madre di prima mattina si era accorta che la bimba nella culla aveva smesso di respirare. Da lì l'intervento del Suem 118 e la decisione di elitrasportarla in terapia intensiva pediatrica a Padova. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per chiarire le cause della tragedia.