Tenta rapina a una gioielleria a Gela, arrestato 28enne

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un 28enne, gravato da precedenti di polizia, nella quasi flagranza di reato di tentata rapina a una gioielleria. Intorno alle 19.00 di ieri, l’uomo armato di coltello, si era introdotto all’interno di una gioielleria di Via Crispi intimando la consegna di gioielli e denaro alla titolare. La donna, che ha reagito all’intimazione, ha messo in fuga il rapinatore. Di seguito all’intervento di un equipaggio della Sezione Volanti il fuggiasco è stato individuato e tratto in arresto. Sia la titolare dell’esercizio commerciale che il rapinatore hanno riportato lievi ferite a seguito della colluttazione e sono stati medicati al pronto soccorso dell’Ospedale. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, l’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.