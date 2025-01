Pietrangeli su Sinner: “Due anni fa nessuno lo conosceva, vedremo se sarà il migliore”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025 e incassa i complimenti di Nicola Pietrangeli, con qualche 'distinguo'. Con la vittoria di oggi nella finale contro Alexander Zverev, l'altoatesino è diventato il tennista italiano con più titoli Slam di sempre. Per Sinner quello di Melbourne è infatti il terzo titolo major dopo gli Australian Open e gli US Open del 2024, staccando così Nicola Pietrangeli, fermo a quota due. "È giusto che mi abbia sorpassato, i record sono fatti per essere battuti", ha detto all'Adnkronos proprio Pietrangeli, "i conti però si fanno alla fine, gli auguro con tutto il cuore di fare ancora meglio. Io facevo paura in campo, ma non a tutti come lui". Nessuna incoronazione come miglior tennista italiano di sempre però, per il momento, per Sinner: "Non so se sia il tennista italiano più forte di sempre, ha 23 anni. Vedremo quando ne avrà 30. Ora parlano tutti di Sinner, ma fino a due anni fa non si sapeva nemmeno chi fosse. A fine carriera vedremo se sarà stato il miglior tennista italiano di sempre, può succedere ancora qualunque cosa". Un commento poi sulla finale di Melbourne: "È stata una passeggiata per Sinner. Ormai lui passeggia in campo. Io già l’anno scorso avevo detto che in questa stagione Sinner dovrà dare un vantaggio agli avversari. Nessuno è al suo livello, e non è colpa loro. Lui è troppo forte. Io avevo scritto che questa finale sarebbe finita in tre set 6-3, 7-6, 6-3, e così è stato. Avevo predetto anche il risultato, me lo aspettavo. Perché lui è troppo forte. Penso che potrebbe perdere una partita soltanto se ha dormito male o sta poco bene. Non so cosa possa migliorare, è già numero uno del mondo. Si vede che si diverte in campo e questo è importante". (di Simone Cesarei) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)