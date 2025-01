HP, gaming sempre più smart con Omen e HyperX

(Adnkronos) – Al CES 2025, HP ha presentato le nuove soluzioni OMEN e HyperX, progettate per elevare l'esperienza di gioco su PC. In un mercato dove i giocatori PC ricercano costantemente le migliori tecnologie, con il 75% di essi che acquista nuovi dispositivi per ottenere prestazioni e funzionalità superiori e oltre la metà che desidera opzioni di personalizzazione per esprimere la propria individualità, HP risponde con innovazioni hardware e software all'avanguardia. Tra le novità più significative, spicca OMEN AI Beta, un software rivoluzionario che ridefinisce l'ottimizzazione delle prestazioni di gioco. Questa applicazione, basata sull'intelligenza artificiale, si propone di eliminare la complessa e spesso frustrante ricerca delle impostazioni ottimali per ottenere il massimo frame rate (FPS). OMEN AI offre una soluzione personalizzata con un solo clic, adattata a ciascun gioco e in grado di consigliare le impostazioni di sistema operativo, hardware e gioco in base alla configurazione specifica dell'utente. Lanciata inizialmente con il supporto per Counter-Strike 2, l'applicazione si espanderà progressivamente ad altri titoli popolari. OMEN AI apprende e si adatta nel tempo, garantendo un'esperienza di gioco sempre più fluida e performante. Il nuovo laptop OMEN MAX 16 è stato progettato per offrire ai giocatori le massime prestazioni. Dotato di processori Intel Core Ultra 9 o AMD Ryzen AI 9, fino a 64 GB di RAM DDR5 e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, OMEN MAX 16 garantisce un gameplay fluido e reattivo anche con i titoli AAA più impegnativi. L'innovativa modalità "Unleashed" in OMEN Gaming Hub consente agli utenti di controllare manualmente le impostazioni di alimentazione, mentre la tecnologia OMEN Cryo Compound, un materiale ibrido che combina metallo liquido e grasso metallico, assicura una dissipazione del calore ottimale. OMEN MAX 16 non trascura l'estetica, con un elegante design in metallo disponibile in due colori e un'opzione per la tastiera RGB personalizzabile per singolo tasto tramite OMEN Light Studio. Inoltre, la tecnologia Ultra Low Latency Gen 3 consente di collegare fino a tre dispositivi HyperX compatibili simultaneamente, migliorando la sinergia tra le periferiche. OMEN 32x è il primo monitor da gioco smart di OMEN con Google TV integrato. Con un display 4K UHD a 144Hz, questo monitor unisce streaming, cloud gaming e app per la smart home, semplificando la gestione di dispositivi e piattaforme. Supporta console, laptop, desktop, periferiche e persino smartphone Android, consentendo di passare facilmente da un dispositivo all'altro. OMEN 32x è ideale anche per lo streaming, permettendo di trasmettere su un massimo di quattro piattaforme direttamente dal display, senza hardware o software aggiuntivi. La serie di mouse HyperX Pulsefire Saga introduce un nuovo livello di personalizzazione grazie alla modularità. Con parti intercambiabili, i giocatori possono configurare il mouse in base alle proprie esigenze, con un massimo di 16 combinazioni possibili. Per una personalizzazione ancora più spinta, è disponibile un file di stampa 3D su Printables.com per creare iterazioni personalizzate. Il modello Saga Pro offre connettività wireless dual-mode e Instant Pair con alcuni laptop OMEN, eliminando la necessità di un dongle. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)