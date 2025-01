Cremona, operaio cade da tetto e fa volo 5 metri: morto

(Adnkronos) – Incidente sul lavoro oggi, 8 gennaio, nel cremonese. Un 51enne è morto, a quanto si apprende, dal tetto di un capanno per il cedimento della struttura di viale Risorgimento al civico 19 di Trescore Cremasco. L'uomo avrebbe fatto un volo di circa 5 metri. Non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi con l'arrivo di un'ambulanza e dell'automedica. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della Salute (Ats), che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità, legate alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)