Biden e la vittoria di Trump: “Presuntuoso dirlo, ma penso che l’avrei battuto”

(Adnkronos) –

Joe Biden rivendica che avrebbe potuto battere Donald Trump se fosse rimasto lui in corsa per la Casa Bianca, senza cedere il passo a Kamala Harris poi sconfitta a novembre. "E' presuntuoso dirlo, ma credo di sì", ha risposto l'82enne presidente, in un intervista a Usa Today, a chi gli chiedeva se crede che avrebbe vinto. Ma poi ha aggiunto di "non sapere" se avrebbe avuto la forza di governare per altri quattro anni: "Chi diavolo può saperlo? – ha affermato – finora va tutto bene, ma chi può sapere come starò quando avrò 86 anni". "Quando Trump era candidato alla rielezione, io veramente pensavo di avere le migliori possibilità di batterlo – ha aggiunto parlando delle elezioni vinte nel 2020 – ma anche non pensavo di essere presidente a 85, 86 anni. E per questo ho parlato di cedere il testimone". Nell'intervista, Biden ha anche confermato che non ha ancora deciso se concedere, prima di lasciare la Casa Bianca il 20 gennaio, grazie preventive, come quella concessa al figlio Hunter, a figure come Liz Cheney, l'ex leader repubblicana che ha guidato l'inchiesta della Camera contro Trump per l'assalto al Congresso, e Anthony Fauci, il virologo che è stato il volto della lotta al Covid della Casa Bianca, per proteggerli da eventuali 'vendette' da parte dell'amministrazione Trump. Biden ha rivelato di aver chiesto a Trump, durante il loro incontro alla Casa Bianca il 13 novembre, di non adottare iniziative punitive che sarebbero "contrarie ai suoi stessi interessi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)