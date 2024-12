Tajani “Governo al lavoro per riportare Cecilia Sala in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Cecilia Sala ha parlato due volte con i genitori”. A dirlo il ministro per gli Esteri, Antonio Tajani, dialogando con i giornalisti al Senato. Il ministro ha confermato che la giornalista, detenuta in Iran, “è in buona salute, non abbiamo avuto al momento segnali negativi. E’ detenuta, quindi non è in una condizione ideale, ma viene nutrita ed è in una cella singola. Riceverà attraverso la nostra ambasciata beni di prima necessità”. Tajani ha anche chiesto “riservatezza” sul caso: “Il governo è al lavoro per cercare di riportarla in Italia. I tempi è difficile al momento stimarli, mi auguro siano brevi, ma non dipende da noi, stiamo cercando di risolvere una questione complicata”, ha concluso il ministro.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-