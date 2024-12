Norvegia, 21enne italiana accoltellata dall’ex: medici “fiduciosi”

(Adnkronos) – E' sempre sedata, in coma farmacologico, ma i medici per la prima volta sono ottimisti: ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Oslo, Martina Voce, la 21enne fiorentina scampata venerdì scorso a un femminicidio, "sta reagendo bene agli interventi chirurgici e alle cure". Lo fa sapere tramite l'Adnkronos lo zio, Antonio Voce, avvocato come il padre di Martina, Carlo, entrambi presenti nella capitale norvegese. "Abbiamo avuto una riunione con i medici con la presenza del primario del reparto e ci hanno rassicurato: i parametri sono stabili e si sono detti fiduciosi sul decorso, anche se sarà lungo e Martina dovrà subire nuovi interventi chirurgici di tipo ricostruttivo, in particolare nella zona dell'orecchio sinistro e alla mano destra", ha detto Antonio Voce. "Tutta l'équipe medica è estremamente cordiale e disponibile e possiamo contare sulla massima collaborazione della nostra Ambasciata". Il padre e lo zio di Martina hanno parlato più volte anche con gli investigatori della polizia di Oslo, che stanno conducendo le indagini per tentato omicidio. L'ex fidanzato Mohit Verma Kumar, 24 anni, figlio di padre norvegese e madre indiana, ingegnere informatico in uno studio legale, si era presentato nel negozio di gastronomia "Smak av Italia", in un centro commerciale di Oslo, dove Martina è general manager, con la chiara intenzione di ucciderla, come è emerso dall'inchiesta. Non ha detto una parola e tirando fuori un coltello da cucina l'ha colpita una prima volta, all'orecchio sinistro. La ragazza è caduta per terra ma si è difesa mentre l'ex fidanzato Mohit ha continuato a sferrare fendenti: trenta coltellate, tra la testa e lo sterno, prima che tre colleghi della vittima riuscissero a intervenire. Uno dei due l'ha colpito con un coltello per fermarlo: l'ex fidanzato si trova ora ricoverato in rianimazione ed è piantonato dalla polizia, perché in stato di fermo. "Dobbiamo ringraziare gli altri dipendenti del negozio, perchè senza di loro forse Martina non sarebbe più in vita", ha detto Cristiano Comelli, amministratore delegato della catena "Smak av Italia". La polizia ha accertato che Mohit al momento dell'aggressione non era né drogato né ubriaco. "Ci hanno raccontato che Martina si è difesa strenuamente, come una leonessa", ha detto lo zio Antonio. "Martina è ancora molto agitata e per questo è sedata perché ha bisogno di stare tranquilla. Tra qualche giorno sarà risvegliata. Per un paio di giorni non sono previsti nuovi interventi chirurgici" Martina Voce era arrivata a Oslo due anni e mezzo fa e aveva iniziato a frequentare Mohit Verma Kumar: era nata una storia d'amore che la stessa ragazza aveva chiuso lo scorso agosto. L'ex fidanzato si era rifatto vivo scrivendole sui social e lei lo aveva bloccato. A quel punto le aveva spedito alcune mail e lei aveva risposto che se avesse continuato si sarebbe rivolta alla polizia: la vicenda sembrava risolta. Poi Kumar si è presentato nel negozio cercando di ucciderla. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)