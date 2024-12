Juventus, scoppia caso Danilo: il capitano non convocato per Supercoppa, c’è il Napoli

(Adnkronos) – Scoppia il caso Danilo alla Juventus. Il capitano bianconero non sta trovando spazio in questa stagione e il suo rapporto con Thiago Motta è ai minimi termini, tanto che l'ex allenatore del Bologna ha deciso di non convocarlo per la Supercoppa italiana, che andrà di scena in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio 2025. Una bocciatura forte per il difensore brasiliano, destinato a lasciare la Juventus già nella finestra invernale di calciomercato. Il club bianconero, nonostante le assenze per infortunio di Cabal e Bremer, ha messo in conto la sua cessione ma non vorrebbe liberarlo gratis. Servirà quindi un indennizzo per convincere Giuntoli a cedere il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Su Danilo c'è il forte interesse del Napoli, che nelle scorse ore ha ufficializzato la rescissione del contratto con Mario Rui ed è alla ricerca di un rinforzo in difesa. Sul giocatore è forte anche l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, pronto a mettere sul piatto un ingaggio faraonico per convincerlo a trasferirsi in Arabia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)