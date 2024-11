Sicilia Express, Marano (M5s): “Più che un treno speciale, una via crucis”

La parlamentare regionale commenta l’iniziativa dell’assessorato Infrastrutture e Mobilità per le festività natalizie: “Il Governo Schifani non riesce ad andare oltre le buone intenzioni, la speculazione del caro voli a danno dei siciliani continua. Solo fumo negli occhi, i cittadini ne hanno abbastanza”.

“Un treno speciale per i fuori sede: viene definito proprio così dal governo regionale il progetto Sicilia Express che intende riportare a casa per le festività i siciliani che vivono e lavorano fuori regione ma che a noi sembra piuttosto una via crucis con quasi 24 ore di durata e 18 tappe. Senza contare che l’iniziativa è definita low cost ma lo è in realtà relativamente perché 30 euro per un posto a sedere non è proprio una cifra congrua”.

Con queste parole, la deputata regionale M5s, Jose Marano, che è anche vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, commenta l’iniziativa low cost voluta dall’assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità che intende riportare i fuori sede a casa per le festività natalizie.

“Esperienze culturali e gastronomiche accompagneranno i passeggeri – prosegue Marano – forse per addolcire l’amarezza per un problema, quello del caro voli, rimasto irrisolto. La maggioranza di governo le prova tutte ma non riesce ad andare oltre le buone intenzioni. Lasciano dunque il tempo che trovano questi tentativi di edulcorare il problema del caro voli, una grave ingiustizia che ci penalizza e che offende la dignità di tutti i siciliani perché la speculazione che si consuma sulla pelle dei siciliani continua senza che nessuno, a Roma o a Palermo, riesca a mettere in atto una strategia per contrastarla. Più che a badare alla forma, il Governo regionale farebbe bene a lavorare sulla sostanza e sulle soluzioni. Non siamo cittadini di serie B, questo Governo deve cominciare a riflettere seriamente sulla necessità di portare avanti azioni concrete piuttosto che vivere di slogan”.