Papa Francesco in visita a casa di Emma Bonino

(Adnkronos) – Visita a sorpresa di Papa Francesco a casa di Emma Bonino, da poco dimessa dall'ospedale. Quando il Santo Padre è uscito dal portone dell'abitazione della leader radicale si sono fermate diverse persone incuriosita. Come ha trovato Bonino? Gli chiedono e il Papa: "Benissimo". La leader radicale è stata dimessa lo scorso 30 ottobre dall'ospedale Santo Spirito dopo un ricovero per difficoltà respiratorie. A quanto conferma il portavoce vaticano Matteo Bruni all'Adnkronos, il Pontefice, a sorpresa, dopo essere stato alla Gregoriana è andato a trovare a casa Emma Bonino. Papa Francesco ed Emma Bonino si erano incontrati anche a novembre 2016 in occasione di una udienza privata in Vaticano. Il Pontefice e l'esponente radicale avevano parlato soprattutto sui temi dei flussi migratori, dell'accoglienza ai migranti e della loro integrazione. Anche il 4 novembre 2015 l'ex ministro degli Affari esteri Emma Bonino aveva incontrato il Papa insieme al procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino e a Maria Rita Parsi al termine di una udienza generale. Occasione dell'incontro fu la presentazione di nuove iniziative a favore dei bambini profughida parte de "La fabbrica della pace". La Bonino era stata invitata personalmente dal Pontefice attraverso una telefonata nella quale si era informato personalmente sulle sue condizioni di salute (la Bonino aveva annunciato di avere un tumore al polmone), scherzando sul fatto che "l'erba cattiva non muore mai" e invitandola a tenere duro. Precedentemente , in un incontro informale a Casa Santa Marta tra Papa Francesco e il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana con Massimo Franco, il Pontefice aveva citato anche Emma Bonino, in quanto "ha offerto il miglior servizio all'Italia per conoscere l'Africa". E anche se è "vero" che "pensa in modo molto diverso" dalla Chiesa, "pazienza", "bisogna guardare alle persone, a quello che fanno".