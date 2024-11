Ferrara, muore 29enne dopo aver assunto farmaci per influenza

(Adnkronos) – Uno studente di 29 anni è morto a Ferrara dopo aver assunto farmaci per contrastare i sintomi dell'influenza. L'ipotesi principale è che possa aver avuto uno shock anafilattico. A riportare la notizia è stata 'la Nuova Ferrara'. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il ragazzo, studente lavoratore originario di Lecce, non stava bene, aveva un forte mal di gola e si era messo a letto. A trovarlo, ormai cianotico, il suo coinquilino che ha chiesto aiuto al 118. Ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare e all'arrivo dei medici era già morto. La dinamica è tutta da verificare, sottolinea il quotidiano, aggiungendo che al momento è altrettanto difficile capire se siano stati i due farmaci assunti insieme a far scatenare la reazione allergica. Sul posto, secondo 'la Nuova Ferrara', sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la salma è stata portata direttamente all’istituto di medicina legale di Ferrara, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul corpo verrà effettuata l'autopsia per chiarire cosa l'abbia ucciso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)