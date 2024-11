Enna. Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, vetrine dei negozi allestite con cimeli e uniformi storiche

Nel contesto delle iniziative che si terranno nella giornata del 4 novembre, Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri, ha allestito presso esercizi commerciali del territorio nazionale delle vetrine con cimeli ed uniformi storiche. Il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate fu istituito per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre 1918, che sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia, evento bellico che permise all’Italia l’annessione dei territori di Trento e Trieste. Anche il Comando Provinciale di Enna ha aderito con entusiasmo all’iniziativa – resa possibile grazie alla disponibilità dei commercianti – allestendo alcune vetrine presso alcuni negozi di abbigliamento, in particolare “Presti” di Enna, “Mabitus” di Piazza Armerina e “Sorbino” di Nicosia.

Nella circostanza sono state esposte alcune Grandi Uniformi Storiche da Ufficiale, Sottufficiale e Carabiniere, nonché altro materiale divulgativo delle molteplici attività che vede l’Arma protagonista sia in Italia e che all’estero. L’iniziativa, molto apprezzata e valorizzata dall’attenzione dimostrata sia dai cittadini che dagli stessi commercianti, si è rilevata un ottimo e valido strumento per avvicinare, incuriosire e far conoscere i compiti e gli impegni delle forze armate e in particolare dell’Arma dei Carabinieri.