Elodie e Tiziano Ferro, il loro primo singolo ‘Feeling’ sulle “fragilità che danno forza”

(Adnkronos) – Fuori oggi in rotazione radiofonica e in digitale 'Feeling', il nuovo singolo di Elodie e Tiziano Ferro, accompagnato anche dal videoclip ufficiale della collaborazione dei due artisti. È la prima volta che Elodie e Tiziano Ferro collaborano insieme in un singolo, dalle sonorità R&B. Prodotto da Golden Years, il sound del brano, pur rimanendo contemporaneo, è un omaggio agli ascolti e alle influenze da sempre presenti nella carriera di Tiziano e un anticipo dei prossimi passi della ricerca musicale di Elodie. L'esplorazione presente in 'Feeling' di una relazione complicata e delle sue sfaccettature è stata tradotta in immagini con il videoclip girato interamente in bianco e nero, diretto da The Morelli Brothers, che mette in risalto l'intensità delle strofe del brano di Elodie e Tiziano Ferro, protagonisti indiscussi davanti all'obiettivo. "Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa", spiega Tiziano Ferro parlando del brano. Elodie aggiunge: "Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli". Oltre a lavorare a tanta nuova musica e ad alcuni progetti cinematografici, Elodie si sta dedicando alla preparazione dell' 'Elodie The Stadium Show', due appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti che avranno luogo l'8 giugno 2025 allo Stadio San Siro a Milano e il 12 giugno 2025 allo Stadio Maradona a Napoli. Tiziano Ferro torna sulla scena dopo l'ultimo tour negli stadi con 14 date e 570mila spettatori e la pubblicazione del suo primo romanzo 'La felicità al principio'. Ad un after alle sei quando eri con lei dentro il bagno un'ora ad una festa a LA nell'ascensore di un hotel al freddo fuori da un set nel parcheggio di un club Sei Satana che vive sulla mia spalla che cammina insieme a me Ghetto Blasta la tua relazione è un buco nell'acqua e tu ci cammini sopra fai ciaf ciaf ciaf ciaf sto silenzio quanto ci costa? forse più del Moysa vuoi rubare l'anima di una popstar? Ma fai così mi odi come l'RnB abbiamo i graffi di un CD che è lì da qualche parte nella tua Porsche il profumo sui sedili che sa di noi senza vestiti è stato solo feeling ti ho amato forse anche troppo anche di più di nascosto Ad un after alle sei quando eri con lei dentro il bagno un'ora ad una festa a LA nell'ascensore di un hotel al freddo fuori da un set nel parcheggio di un club domenica era bella la notte era stupida tu eri un altro io non ero l'unica di me non ti fidi solo feeling solo feeling un'ultima gemma per non annoiarci e un solo dilemma sinceri o bugiardi? mi cercavi la sera tardi e ti scrivevo solamente un indirizzo come ai taxi E sì era bellissimo così gli specchi rotti ed i tuoi jeans ma ci ero andata un po' sotto forse anche troppo e in più di nascosto Ad un after alle sei quando eri con lei dentro il bagno un'ora ad una festa a LA nell'ascensore di un hotel al freddo fuori da un set nel parcheggio di un club domenica era bella la notte era stupida tu eri un altro io non ero l'unica di me non ti fidi solo feeling solo feeling Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono fottimi e poi offrimi da bere come un dom perignon Erykah, Missy, Aaliyah svegli dalla notte prima con il ghetto blasta ancora spaccavamo tutta Roma mi rincorre e fa paura e mi tortura pensieri ostili you can dust it off and try again Ad un after alle sei quando eri con lei dentro il bagno un'ora ad una festa a LA nell'ascensore di un hotel al freddo fuori da un set nel parcheggio di un club domenica era bella la notte era stupida tu eri un altro io non ero l'unica di me non ti fidi solo feeling solo feeling