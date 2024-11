Doppio traguardo per Byd, festeggia 30 anni e 10 mln di auto elettrificate

(Adnkronos) – Arrivata al suo 30mo anniversario la casa automobilistica cinese Byd ha celebrato la produzione del suo 10 milionesimo veicolo elettrificato: la vettura del 'traguardo' è una Denza Z9 uscita dalla linea di produzione nello stabilimento di Shenshan nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Questo traguardo – festeggiato dal fondatore e ceo Wang Chuanfu – testimonia lo slancio e la resilienza del settore delle elettrificate cinesi, sostenute negli ultimi anni anche da politiche governative che tendono a ridurre la dipendenza del paese dai combustibili fossili. Wang Chuanfu ha sottolineato la "straordinaria trasformazione dell'azienda" da una piccola startup con appena 20 dipendenti a una multinazionale con quasi un milione di dipendenti in tutto il mondo. L'impegno sul fronte dell'innovazione tecnologica è peraltro testimoniato da un target, quello della produzione di 10 milioni di veicoli 'a nuova energia', che vede una incredibile accelerazione: se ci sono voluti 15 anni perché BYD arrivasse a produrre i primi 5 milioni di NEV, sono invece bastati 15 mesi per produrre i successivi 5 milioni di unità. Guardando al futuro, Wang ha delineato la roadmap strategica di BYD e ha presentato “BYD Basic Guidelines”, un documento che racchiude i principi fondamentali dell'azienda, le esperienze storiche e le strategie orientate al futuro. In prospettiva, BYD investirà 100 miliardi di yuan nello sviluppo di tecnologie intelligenti che integrino l'intelligenza artificiale nei sistemi automobilistici, promuovendo il continuo aggiornamento di tutti i modelli in gamma. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)