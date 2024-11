Caso Raimo-Valditara? Il precedente del Conte bis: prof licenziato per offesa a Azzolina

(Adnkronos) – Prima del caso di Christian Raimo ci fu un episodio analogo ma il prof che offese la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina fu licenziato. A ricordarlo è il quotidiano 'Il Tempo'. Al centro della vicenda l’ex vicepreside dell’Istituto Ovada, in provincia di Alessandria, il professor Vittorio De Prà, che in piena pandemia, si era dilettato sui social con uno sproloquio sessista nei confronti dell'allora titolare del dicastero di viale Trastevere. ''Una grillina! Ed è un insulto peggiore che essere definita puttana'', aveva scritto l'insegnante di matematica. I fatti risalgono al governo Conte II quando il professor De Prà era finito nella bufera politica,''azzannato alla gola dalla sinistra unita. Nessuno si era sognato di alzare le barricate in sua difesa, come oggi accade per Raimo – si legge sul quotidiano – e a nulla erano valse le scuse del prof, gravato dalle restrizioni Covid e da problemi di salute: ''È stato un momento di esasperazione dovuto al lockdown. Mi scuso, non dovevo farlo. Chiuso in casa da tempo, esasperato da questa situazione mi sono lasciato andare e ho scritto quello che tutti hanno letto e giustamente condannato… Cosi ho fatto una stupidaggine”. Niente da fare, licenziato in tronco. Tre mesi di sospensione, con la decurtazione del 50 per cento dello stipendio, invece, per l'insegnante Raimo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)