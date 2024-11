Camera Avvocati Tributaristi Palermo assegna premio “Legalità fiscale”

PALERMO (ITALPRESS) – Il prossimo 29 novembrr alle 11, nell’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, si terrà la Cerimonia di consegna della prima edizione del Premio “Legalità Fiscale”, istituito dalla Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, al fine della diffusione e affermazione di una cultura della legalità e della equità in materia tributaria e destinato annualmente a personalità che in tale ambito si sono particolarmente distinte per il loro impegno professionale, sia nel settore pubblico che privato. Il Premio è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dall’Associazione Magistrati Tributari Sicilia, dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, dalla Fondazione Sicilia e dal Comune di Palermo (Media Partner: Giornale di Sicilia, Italpress e Il Moderatore). La commissione aggiudicatrice del premio è composta da Angelo Cuva (Presidente), Rosario Calì, Pietro Ciani, Salvatore Di Vitale, Daniele Giacalone, Salvatore Pillitteri e Giuseppe Siino. La cerimonia sarà aperta dagli indirizzi di saluto di Sergio Barbiera, Avvocato Generale della Corte di Appello di Palermo, Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Dario Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Palermo, Roberto Gueli, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC di Palermo, Costantino Visconti, Direttore del Dipartimento Scienze Politiche e Relazioni Internazionali UNIPA, Salvino Pillitteri, Vicepresidente Associazione Magistrati Tributari, Maria Concetta Di Natale, Presidente Fondazione Sicilia, Gaspare Borsellino, Direttore Italpress, Francesco Panasci, Direttore de Il Moderatore e Accursio Gallo, Segretario dell’Organismo Congressuale Forense. Seguirà l’intervento di Ignazio Portelli, Prefetto, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, sul tema “Legalità e certezza” e la consegna del Premio al Gen. C.A, Ignazio Gibilaro, Comandante Interregionale Italia Centrale Guardia di Finanza e del Premio “Sezione Speciale” ad un giovane avvocato del distretto della Corte di Appello di Palermo. Coordina l’incontro Angelo Cuva, Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, Vicepresidente Uncat, Docente Diritto Tributario UNIPA.(ITALPRESS).

Foto: Camera Avvocati Tributaristi Palermo