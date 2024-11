Siciliacque ha comunicato per le vie brevi che nelle prossime ore sarà gradualmente ripristinata la fornitura al Comune di Caltanissetta, pertanto nella giornata di domani 28/11 sarà possibile effettuare la distribuzione idrica prevista in calendario per la giornata di oggi, ovvero: Via L. Monaco, Sanatorio, Angeli.

Sarà cura di Caltaqua comunicare domani il calendario della distribuzione aggiornato.