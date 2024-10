X Factor accende i motori con il primo live, eliminati i Dimensione Brama

(Adnkronos) – X Factor accende i motori con il primo live, e subito una eliminazione: i Dimensione Brama, squadra di Paola Iezzi, lasciano la competizione. Meno votati nella prima manche, hanno perso al ballottaggio contro Pablo Murphy, anche lui del team Paola Iezzi e meno votato nella seconda manche. Passano il turno Les Votives, Lorenzo Salvetti e I Patagarri (team Achille Lauro), Danielle, Mimì e Puncake (team Manuel Agnelli), The Foolz, Francamente e El Ma (team Jake La Furia), Lowrah e Pablo Murphy (team Paola Iezzi). Ad aprire le danze di questo primo live, una Giorgia esplosiva, che ha debuttato alla conduzione con un look da vera rockstar: abito a frange, stivali alti neri e una potentissima voce che ha incantato con un mashup di 'Born This Way' e 'Please Don’t Stop The Music'. Emozionata ma carica, la cantante si è detta fortunata per i "magnifici compagni di viaggio". E a proposito di compagni di viaggio, debutto ai live anche per Paola Iezzi, che ha sfoggiato un look aggressivo e misterioso, con tanto di velina sugli occhi e un frustino. "Se fanno i cattivi li metto a posto", ha scherzato con i colleghi giudici. Ospite della puntata, Ghali, che ha infiammato il palco con il nuovo singolo 'Niente Panico', seguito dai successi di 'Paprika' e 'Casa Mia'. Il cantante è salito sul palco del talent targato Sky a pochi giorni dal suo ritorno all’Unipol Forum di Milano, dove ha in programma tre date (28 e 29 ottobre, andate subito sold out, e 15 novembre), che si aggiungono agli altri appuntamenti del 'Ghali- Live 2024', tour nei più prestigiosi palazzetti d’Italia che toccherà anche Vigevano (PV), Firenze, Roma, Bologna e Napoli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)